Зеленський і Байден завершили переговори: що відомо на цей момент

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден завершили переговори. Розмова відбулася після віртуальних переговорів Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу президента Андрія Єрмака в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

Байден розповів про переговори з Путіним

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

Членство України в НАТО не стосується Росії

Також Байден і Зеленський обговорили членство України в НАТО.

"Про членство в НАТО, про курс на членство в НАТО. Байден дуже чітко сказав - рішення про вступ до НАТО - це тільки рішення українського народу. І він це питання навіть не був готовий обговорювати (з Путіним - ред.). Це залежить від України і членів НАТО", - додав Єрмак.

США допоможуть у разі нападу Росії

За словами Єрмака, президент США пообіцяв допомогти Україні у стриманні російської агресії. Він додав, що Штати вже почали надавати допомогу.

"Байден сказав, що будь-які перемовини, будь-які рішення, які стосуються України - не можуть бути без України. Байден підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна могла дати відсіч у будь-який час".

Залучення США до переговорів щодо Донбасу

Зеленський та Байден також обговорили залучення США до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Байден дав зрозуміти, що США хочуть брати активну участь у мирному процесі.

"Північний потік-2" та внутрішня дестабілізація

Також Зеленський в ході розмови підіймав питання про російський газопровід "Північний потік-2".

"Наш президент підіймав питання щодо "Північного потоку-2" і попереджень, які ми отримували, щодо не тільки загрози вторгнення, а також питань внутрішньої дестабілізації", - додав глава Офісу президента.