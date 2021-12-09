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Без зброї та на законних підставах: Рєзніков про корабель ВМС біля Керченської протоки

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Четвер 09 грудня 2021 22:25
Без зброї та на законних підставах: Рєзніков про корабель ВМС біля Керченської протоки Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 грудня, ФСБ Росії заявило про те, що українське судно "Донбас", нібито наблизилось до Керченської протоки без попередньої заявки на проходження й розцінило це, як провокацію з боку України. Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим російським інформаційним вкидом.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Олексій Резніков.

За словами міністра, Російська Федерація продовжує свої маніпуляції називаючи сьогоднішній "інцидент" провокацією, оскільки судно "Донбас" є пошуково-рятувальним й не має жодної зброї на борті.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм", - відзначив Резніков.

Також міністр зауважив, що Азовське море є акваторією спільного користування, у зв’язку з чим українські судна мають повне право знаходитися там.

"В цілому ж - Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (33км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляціїі", - додав Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український корабель "Донбас", згідно з даними ФСБ Росії, наблизився до Керченської протоки на відстані 33 кілометрів. Це Росія одразу розцінила, як провокацію з боку України.

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