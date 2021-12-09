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Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

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Четвер 09 грудня 2021 18:54
Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа Фото: нацгвардієць Віталій Марків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховний касаційний суд Риму остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Також були зняті всі претензії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Верховний касаційний суд Риму, третя і найвища інстанція, відхилив всі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдувальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Марківа Олесь Городецький повідомив, що рішення суду Мілана залишили в силі.

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі", - заявив він.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі.

Його звинувачували у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході бойових дій на Донбасі.

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Італія Виталий Маркив
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