Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Верховний касаційний суд Риму остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Також були зняті всі претензії до України.

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі", - заявив він.

Адвокат Марківа Олесь Городецький повідомив, що рішення суду Мілана залишили в силі.

"Верховний касаційний суд Риму, третя і найвища інстанція, відхилив всі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдувальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі.

Його звинувачували у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході бойових дій на Донбасі.