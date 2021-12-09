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США запровадили санкції проти корупціонерів з України: хто увійшов до списку

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 18:51
США запровадили санкції проти корупціонерів з України: хто увійшов до списку Фото: Андрій Портнов та Олександр Тупицький (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти корупціонерів з України. До списку потрапили колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов та колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупіцький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Андрій Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов (за часів президентства Віктора Януковича), як зазначає Мінфін США, через хабарництво налагодив зв'язки із судовим та правоохоронним апаратом України.

"Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу для ухвалення рішень в українських судах, а також у підриві зусиль щодо реформування судової системи", - йдеться у повідомленні.

Також міністерство зазначає, що у 2019 році Портнов намагався контролювати українську судову систему та призначити лояльних чиновників на найвищі судові посади.

"У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України", - додали в Мінфіні США.

Під обмеження потрапив благодійний фонд Портнова.

Олександр Тупицький

Державний департамент США оголосив, що запроваджуються санкції проти колишнього голови Конституційного суду України через "серйозні корупційні дії". Зокрема, за отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі.

Окрім того, під санкції потрапила його дружина Ольга Тупицька.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію США.

Нагадаємо, сьогодні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала, що санкції будуть введені, в тому числі, проти відомих українців.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство фінансів США готує низку санкцій в рамках запланованого адміністрацією президента Джо Байдена саміту за демократію. При цьому заздалегідь не повідомлялося, хто увійде до списків.

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Сполучені Штати Америки Україна коррупция Санкції
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