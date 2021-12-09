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"РФ ніяк не заспокоїться": Резніков заявив, що загрози для екіпажу корабля ВМС немає

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 23:43
"РФ ніяк не заспокоїться": Резніков заявив, що загрози для екіпажу корабля ВМС немає Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Жодних інцидентів біля Керченської протоки не сталося. Загрози для екіпажу корабля ВМС України немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова в ефірі "Право на владу".

"Загрози для екіпажу і корабля немає. Корабель майже повернувся в порт. Жодних інцидентів не сталося. Сьогодні йде гібридна війна, і Росія ніяк не заспокоїться", - заявив він.

Раніше ФСБ Росії заявила, що український корабель "Донбас" нібито наближається до Керченської протоки і не відповідає на вимоги змінити курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на звинувачення РФ заявив, що корабель ВМС біля Керченської протоки знаходиться на законних підставах.

Командування операції Об'єднаних сил також відреагувало на звинувачення Росії у бік українського корабля "Донбас". Там зазначили, що корабель вже повертається на базу.

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Керченский мост
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