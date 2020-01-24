Переговори з Росією та співробітництво з Deutsche Bahn: новини за 23 січня

Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими, стали відомі подробиці співпраці "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn, названа чисельність населення України. Детальніше про те, що сталося в четвер, 23 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський про обмін полоненими: почали переговори з Росією

Україна та Росія розпочали переговори про обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, передає Офіс президента.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін уже погоджений у Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

"І окремий трек - ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

Не продаж: Гончарук пояснив співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn

Співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж чи передача у концесію "Укрзалізниці". Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Facebook.

Гончарук запевняє, що "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави. Він переконаний, що ця співпраця є позитивним сигналом європейському бізнесу щодо України.

Раніше повідомлялося, що Україна передасть в управління залізницю залізничному оператору Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. У той же час у Deutsche Bahn заявили, що компанія не планує брати в управління "Укрзалізницю". За інформацією німецької сторони, у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, йдеться лише про консультування.

У МОЗ оцінили ризик завезення коронавірусу до України

Ризик завезення коронавірусу в Україну оцінюється як середній. Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз немає необхідності у накладанні певних обмежень на переміщення для осіб, які подорожують.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, проте є з іншими містами Китаю.

Названа чисельність населення України

Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності населення України. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей. Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

"На жаль ця цифра не включає людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1-е грудня 2019", - заявив він.

Поліція Британії виключить тризуб з терористичних символів

Поліція Британії виключить український тризуб з антитерористичного посібника поліції. У поліції наголосили, що "у крайніх правих груп є історія незаконного присвоєння національних символів як частини своєї ідентичності".

Нагадаємо, раніше Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією. Згодом у заяві британської сторони, поширеній ввечері 20 січня, йшлося про те, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Однак не було вказано, чи буде виключений тризуб із посібника.

Світоліна пробилася до третього кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open. Світоліна зустрілася з представницею США Лорен Девіс. Для тенісисток це був п'ятий очний поєдинок. Світоліна оформила в свій актив усі матчі проти Девіс (за п'ять зустрічей програла суперниці лише один сет).

У третьому колі Світоліна зіграє проти іспанки Гарбинье Мугурусы (WTA 32).

Ківа накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомим

Ілля Ківа продовжує дивувати своєю поведінкою. Після нещодавнього скандалу в київському кафе, в якому він побився з ветераном АТО, в мережі згадали ще про один інцидент, який стався, судячи з усього влітку. У мережу просочилося відео, на якому депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" веде себе досить зухвало.

У відеоролику Ківа кидається на чоловіка, що його знімає на камеру, але потім зупиняється, коли чує, що відео транслюється у соцмережу Facebook. Ролик з'явився на сторінці в Instagram Dtp.kiev.ua. Коли саме зняли сутичку з депутатом - не уточнюється.

Королева Британії остаточно затвердила Brexit

Королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Британії з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення лідера палати громад Джейкоба Вільяма Рис-Могга у Twitter.



Таким чином, законопроєкт набув статусу закону. Тепер документ має пройти кілька етапів утвердження в Євросоюзі.

Сто секунд до "кінця світу": вчені приголомшили новим прогнозом

Вчені перевели стрілки так званого "Годинника судного дня" вперед. Символічний годинник показує, наскільки близько людство наблизилося до глобальної катастрофи, яка може стати причиною кінця світу і загибелі всього живого на планеті Земля.

Так, 23 січня 2020 року годинник було переведено вченими-атомниками, які видають чиказький Bulletin of the Atomic Scientists, на 100 секунд до півночі. Таким чином, дослідники продемонстрували, що світу загрожує реальна небезпека.