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Deutsche Bahn не планує брати "Укрзалізницю" в управління

Новини » Економіка     23.01.2020 - 15:20
Deutsche Bahn не планує брати "Укрзалізницю" в управління
Ілюстративне фото (www.bahn.de)

Німецькі фахівці будуть тільки консультувати "Укрзалізницю"

Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю". Про це повідомили у прес-службі компанії у відповідь на запит DW.

Як зазначили в прес-службі, у складі Deutsche Bahn працює консалтингова компанія DB Engineering & Consulting, яка займається проектами у сферах інфраструктури, мобільності та транспорту.

Ця компанія "консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях". Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла. Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Як завив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному оператору Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. За словами Гончарука, таке рішення демонструє відкритість України до інвестицій. "Про деталі ще мають домовлятися, але політичне рішення з цього приводу вже прийнято", - заявив Гончарук.

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