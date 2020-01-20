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У Британії прокоментували включення українського тризуба до терористичних символів

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 21:31
У Британії прокоментували включення українського тризуба до терористичних символів
Ілюстративне фото (УНІАН)

У заяві наголошується на повазі офіційних символів України

Речник британського уряду прокоментував включення тризуба в список терористичних символів в "Керівництві з протидії екстремізму", поширеного британськими правоохоронними органами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Великобританії в Києві.

У заяві йдеться, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції.

"Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України. Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України", - зазначив речник брианського уряду.

Також наголошується на підтримці підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми сподіваємось на поглиблення наших двосторонніх відносин у прийдешні роки", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією.

Пізніше в посольстві України у Великобританії вимагали виключити державний символ з керівництва, і зазначили, що ніякі пояснення таких дій з боку Лондона не допустимі.

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