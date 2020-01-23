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Зеленський про обмін полоненими: почали переговори з Росією

Новини » Політика     23.01.2020 - 12:09
Зеленський про обмін полоненими: почали переговори з Росією
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новий обмін буде стосуватись кримських татар і українців, яких утримують в Росії

Україна та Росія розпочали переговори про обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, передає Офіс президента.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін уже погоджений у Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб

"І окремий трек - ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

Раніше стали відомі імена 44 осіб, які в рамках обміну полоненими були передані представникам окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, останній обмін полоненими пройшов 29 грудня 2019 року, в ході нього були звільнені 76 українців з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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