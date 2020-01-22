Україна підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Олексія Гончарука, є логічним продовженням плану реструктуризації "Укрзалізниці"

Міністерство інфраструктури України у середу, 22 січня, підписав "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Facebook.

За його словами, підписання меморандуму є логічним продовженням плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

"Упевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність і якість залізничних перевезень в Україні", - зазначив прем'єр.

Також він зазначив, що німецькі фахівці будуть працювати над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Тому відразу відкидаю всі чутки про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член транспортного комітету Верховної ради Олександр Скічко заявив, що найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn і АТ "Укрзалізниця" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі планують підписати меморандум про співпрацю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представники німецького концерну Deutsche Bahn мали намір провести зустріч у Києві з урядом України та найбільшим українським ж/д перевізником "Укрзалізницею" для опрацювання питання стратегічного партнерства.