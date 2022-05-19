МЗС відреагувало на пропозиції зняти санкції з РФ для деблокади портів України

Зараз ми маємо розуміти, що експорт українських агропромислових товарів - це питання голоду в усьому світі. А відповідальність за це несе Путін.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна .

Відповідаючи на запистання про зняття санкцій з Росії, Кулеба заявив, що до цього рішення слід підійти виважено.

"Що значить зняти санкції? Це звучить занадто загально. Треба дивитися. Якщо він має на увазі групу санкцій чи всі санкції - це одна історія. Якщо якусь конкретну санкцію - можна подивитися, в чому ціна питання", - сказав керівник МЗС України.

Він додав, зараз ми маємо розуміти, що експорт українських агропромислових товарів - це питання голоду в усьому світі.

"А відповідальність за це несе Путін. Але це також питання прибутків української економіки та гарантування того, що відбудеться наступний агропромисловий цикл" - наголосив Дмитро Кулеба.