У Києві відновили роботу 38 посольств

Роботу в українській столиці поновили майже чотири десятки дипломатичних представництв іноземних держав. Такі дані навело Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС у Facebook .

Наразі 38 іноземних представництв знову запрацювали в Києві. Роботу своїх місій відновили переважно країни Європи та Азії.

"Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України. Дякуємо нашим друзям за підтримку! Віримо, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці", – йдеться в повідомленні.