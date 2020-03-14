Переговори з ОРДЛО і закриття кордону: новини за 13 березня

Колаж РБК-Україна

В Україні зафіксована перша смерть через коронавирус, з 17 березня Україна повністю обмежить авіасполучення, а кордон буде закрито для іноземців через 48 годин. Детальніше про те, що сталося в середу, 13 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення

В Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українці будуть мати можливість повернутись додому.

Однак після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом.

Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутись в Україну. Данілов зазначив, що через два тижні будуть приймати наступне рішення.

В Україні зафіксована перша смерть через коронавірус

В Україні зафіксована перша смерть через коронавірус. Про це заявила радник міністра охорони здоров'я, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

Як зазначила лікар, померла людина, яка проживала у Житомирській області.

У прес-службі МОЗ України підтвердили смерть 71-річної жінки з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з ОРДЛО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на останній зустрічі в Мінську учасники тристоронньої групи заявили про необхідність створення Консультативної ради.

Також Єрмак повідомив, що Україна погодить з представниками окупованого Донбасу питання децентралізації і проведення місцевих виборів. l

Зеленський закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський через ситуацію з коронавірусом закликав громадян України протягом трьох днів повернутися додому. Про це він заявив у відеозверненні.

Так, Зеленський нагадав, що з 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні, а з 17 березня буде закрито авіасполучення.

Також президент розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні.

В РНБО підтвердили випадки зараження коронавірусом в ОРДЛО

У Раді національної безпеки і оборони України підтвердили випадки захворювання коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, жінка, яка хвора коронавірусом, повернулася до ОРДЛО через Москву з Китаю.

Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу

Через карантин у зв'язку з коронавірусом Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу, при цьому ще погоджується список пунктів пропуску, які продовжать працювати на державному кордоні. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, пункти пропуску будуть закривати, але ті українці, які повертаються додому, зможуть проїхати. Він також уточнив, що не всі пункти пропуску будуть закриті, їх список погоджуватимуть на РНБО.

УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення призупинити розіграші всіх поточних матчів у турнірах під егідою організації у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Сюди відносяться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були відбутися 17 і 18 березня, а також всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня.