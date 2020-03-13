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Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу

Новини » Політика     13.03.2020 - 12:11
Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Перелік відкритих пунктів пропуску ще погоджується

Через карантин у зв'язку з коронавірусом Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу, при цьому ще погоджується список пунктів пропуску, які продовжать працювати на державному кордоні. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, пункти пропуску будуть закривати, але ті українці, які повертаються додому, зможуть проїхати. Він також уточнив, що не всі пункти пропуску будуть закриті, їх список погоджуватимуть на РНБО.

"100% обмежать перетин для іноземців ... і людей з реєстрацією в "ДНР/ЛНР"теж не пускатимуть через КПВВ", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що на сьогодні перевіряється інформація про 12 випадків зараження коронавірусом в окупованій Горлівці Донецької області.

В Україні станом на 13 березня перевіряють три зразка на коронавірус. Всього офіційно підтверджено три випадки - два в Чернівецькій і один в Житомирській області. Загалом у світі зареєстровано 128 343 випадки коронавірусу. З них 68324 (53,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків в 116 країнах.

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