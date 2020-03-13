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Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин, - Данілов

Новини » Політика     13.03.2020 - 15:08
Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Україна закриє кордон через 48 годин

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Секретар РНБО зазначив, що засідання ради, яке почалось о 12:30, ще триває.

"Через 48 годин ми закриваємо кордон для іноземних громадян", - про це заявив Данілов.

LIVE: Брифінг за підсумками засідання РНБО

LIVE: Брифінг за підсумками засідання РНБО

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Він зазначив, що всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутись в Україну. Данілов зазначив, що через два тижні будуть приймати наступне рішення.

Нагадаємо, президент Зеленський скликав екстрену нараду РНБО на 13 березня. Під час засідання обговорюють питання закриття кордонів і заходи безпеки для недопущення поширення коронавіруса COVID-19 всередині країни.

Разом з тим, сьогодні було засідання Кабінету міністрів з участю Зеленського. На цьому засіданні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на територію України не будуть пропускати осіб з реєстрацією "Л/ ДНР". Перелік КПП на кордоні, які закриють у зв'язку з загрозою коронавірусу, остаточно узгодять під час наради РНБО.

РБК-Україна писало, що станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Перший випадок був зафіксований 3 березня. У зв'язку з цим в Україні ввели карантин на три тижні.

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