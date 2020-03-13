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Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з ОРДЛО

Новини » Політика     13.03.2020 - 15:37
Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з ОРДЛО
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак заперечує, що це будуть прямі переговори

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на останній зустрічі в Мінську учасники тристоронньої групи заявили про необхідність створення Консультативної ради.

"У складі політичної підгрупи заявили про необхідність створення цієї Ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання в пакетах мінських домовленостей, які можуть бути використані в роботі політичної підгрупи. Хочу заявити, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників ОРДЛО і їх визнання не існує. Жодних прямих переговорів ", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що мова йде про створення платформи, яка дозволить громадянам України з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання.

"Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято на наступній зустрічі ТГК в Мінську", - додав Єрмак.

Відзначимо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що контактна група домовилася сформувати Консультативну раду за участю представників України, ОРДЛО і сторін-гарантів мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше Єрмак в коментарі РБК-Україна пояснив участь в переговорах контактної групи на цьому тижні тим, що мирному процесу необхідно надати новий імпульс.

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