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Зеленський закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 22:34
Зеленський закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

З 16 березня Україна закриє кордон для іноземців

Президент України Володимир Зеленський через ситуацію з коронавірусом закликав громадян України протягом трьох днів повернутися додому. Про це він заявив у відеозверненні.

Так, Зеленський нагадав, що з 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні, а з 17 березня буде закрито авіасполучення.

"Щодо інших громадян України. Через три доби ми закриваємо авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому. Ті, хто не встигнуть це зробити мають звернутись в українські консульства. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті окремими нерегулярними рейсами", - зазначив він, закликавши всіх українців повернутись в наступні три доби.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів для мінімізації поширення коронавірусу.

Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу територією України. Принагідно Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці й зберігати холодний розум.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про закриття кордону на два тижні через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, один з них - летальний. Сьогодні в другій половині дня від коронавірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі.

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