Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины

В России чиновники продолжают публично заявлять, что не удовлетворятся только контролем над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на заявление заместителя председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев, который 14 февраля заявил, что Россия "не удовлетворится" только передачей ей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
По его словам, Москва также стремится к смене власти в Киеве и устранению якобы "русофобского" правительства.
В ISW отмечают, что подобные заявления согласуются с предыдущими сигналами из Кремля. Российские чиновники неоднократно отмечали, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к РФ, что фактически означает требование формирования пророссийского руководства и реализации соответствующей политики.
В отчете подчеркивается, что российская сторона может использовать переговоры для достижения стратегических уступок, которые ослабят украинскую государственность и влияние Запада в регионе.
Аналитики также отмечают, что в Кремле неоднократно отвергали существенные западные гарантии безопасности для Украины и демонстрировали свою приверженность достижению военных целей России военным путем, если она не может сделать это дипломатическим путем.
В то же время 14 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по завершению войны "сузились" до самых сложных вопросов.
По его словам, Вашингтон пока не уверен, действительно ли Россия настроена прекратить войну, а также не понимает, на каких именно условиях Москва готова пойти на мир и можно ли найти формулу, приемлемую и для Киева, и для Кремля.
Следующий раунд переговоров с участием США, Украины и России состоится 17-18 февраля в Женеве.
Сначала об этом сообщили в Кремле, впоследствии информацию подтвердил советник президента Украины Дмитрий Литвин.
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.
15 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о консультациях накануне встречи в Женеве с представителями команды президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Украинская делегация уже отправилась в Швейцарию.
В Женеве Украину будет представлять фактически тот же состав делегации, что и во время предыдущих переговоров в Абу-Даби. В нее снова войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
В состав российской делегации войдут не менее 15 человек. В частности, участие в переговорах будет принимать заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.