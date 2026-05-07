Переговоры - все? У Зеленского отреагировали на ультиматум РФ и указали на важный момент

Комментируя заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова, собеседник издания отметил, что в контексте переговоров мнение Москвы не имеет значения. Имеет значение мнение президента США Дональда Трампа и Вашингтона, которые, как и украинцы, считают, что войну нужно завершать и искать достойный формат в рамках дипломатии.

Также источник обратил внимание на слова Ушакова о том, что после вывода из Донбасса украинских военных боевые действия только "приостановят".

"Это он ляпнул именно то, что они собираются и что мы говорили партнерам все это время: они хотят Донбасс, но не хотят останавливать войну даже после того. То есть их план - просто получить плацдарм", - добавил он.

Что сказал Ушаков

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.

По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет своих воинов из Донбасса.

Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".