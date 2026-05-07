Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Переговоры - все? У Зеленского отреагировали на ультиматум РФ и указали на важный момент

20:55 07.05.2026 Чт
2 мин
Ушаков в своем заявлении проговорился о настоящих планах РФ
Иван Носальский Милан Лелич
Иллюстративное фото: РФ отказывается от переговоров с Украиной и США (UAE Presidential court)

Новый ультиматум России насчет мирных переговоров с Украиной и США показывает, что в Кремле не планируют завершать войну даже в случае контроля над Донбассом.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в команде президента Украины.

Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая

Комментируя заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова, собеседник издания отметил, что в контексте переговоров мнение Москвы не имеет значения. Имеет значение мнение президента США Дональда Трампа и Вашингтона, которые, как и украинцы, считают, что войну нужно завершать и искать достойный формат в рамках дипломатии.

Также источник обратил внимание на слова Ушакова о том, что после вывода из Донбасса украинских военных боевые действия только "приостановят".

"Это он ляпнул именно то, что они собираются и что мы говорили партнерам все это время: они хотят Донбасс, но не хотят останавливать войну даже после того. То есть их план - просто получить плацдарм", - добавил он.

Что сказал Ушаков

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.

По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет своих воинов из Донбасса.

Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

Стоит заметить, что новый раунд переговоров Украины, России и США должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку американцы начали операцию против Ирана.

Сегодня, 7 мая, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США для встречи с американскими чиновниками. Там он, в частности, будет обсуждать дипломатический процесс.

