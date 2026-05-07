UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Переговори - все? У Зеленського відреагували на ультиматум РФ і вказали на важливий момент

20:55 07.05.2026 Чт
2 хв
Ушаков у своїй заяві проговорився про справжні плани РФ
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Ілюстративне фото: РФ відмовляється від переговорів з Україною та США (UAE Presidential court)

Новий ультиматум Росії щодо мирних переговорів з Україною і США показує, що в Кремлі не планують завершувати війну навіть у разі контролю над Донбасом.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в команді президента України.

Читайте також: Росія офіційно оголосила "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня

Коментуючи заяву помічника глави Кремля Юрія Ушакова, співрозмовник видання зазначив, що в контексті переговорів думка Москви не має значення. Має значення думка президента США Дональда Трампа і Вашингтона, які, як і українці, вважають, що війну потрібно завершувати і шукати гідний формат у рамках дипломатії.

Також джерело звернуло увагу на слова Ушакова про те, що після виведення з Донбасу українських військових бойові дії тільки "призупинять".

"Це він ляпнув саме те, що вони збираються і що ми говорили партнерам весь цей час: вони хочуть Донбас, але не хочуть зупиняти війну навіть після того. Тобто їхній план - просто отримати плацдарм", - додав він.

Що сказав Ушаков

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.

За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе своїх воїнів із Донбасу.

Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".

Варто зауважити, що новий раунд переговорів України, Росії та США мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки американці почали операцію проти Ірану.

Сьогодні, 7 травня, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров прибув до США для зустрічі з американськими чиновниками. Там він, зокрема, обговорюватиме дипломатичний процес.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКремльДональд ТрампМирні переговориЮрий УшаковВійна в Україні