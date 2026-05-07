Переговори - все? У Зеленського відреагували на ультиматум РФ і вказали на важливий момент

Коментуючи заяву помічника глави Кремля Юрія Ушакова, співрозмовник видання зазначив, що в контексті переговорів думка Москви не має значення. Має значення думка президента США Дональда Трампа і Вашингтона, які, як і українці, вважають, що війну потрібно завершувати і шукати гідний формат у рамках дипломатії.

Також джерело звернуло увагу на слова Ушакова про те, що після виведення з Донбасу українських військових бойові дії тільки "призупинять".

"Це він ляпнув саме те, що вони збираються і що ми говорили партнерам весь цей час: вони хочуть Донбас, але не хочуть зупиняти війну навіть після того. Тобто їхній план - просто отримати плацдарм", - додав він.

Що сказав Ушаков

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.

За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе своїх воїнів із Донбасу.

Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".