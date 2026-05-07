Переговори - все? У Зеленського відреагували на ультиматум РФ і вказали на важливий момент

Новий ультиматум Росії щодо мирних переговорів з Україною і США показує, що в Кремлі не планують завершувати війну навіть у разі контролю над Донбасом.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в команді президента України.
Коментуючи заяву помічника глави Кремля Юрія Ушакова, співрозмовник видання зазначив, що в контексті переговорів думка Москви не має значення. Має значення думка президента США Дональда Трампа і Вашингтона, які, як і українці, вважають, що війну потрібно завершувати і шукати гідний формат у рамках дипломатії.
Також джерело звернуло увагу на слова Ушакова про те, що після виведення з Донбасу українських військових бойові дії тільки "призупинять".
"Це він ляпнув саме те, що вони збираються і що ми говорили партнерам весь цей час: вони хочуть Донбас, але не хочуть зупиняти війну навіть після того. Тобто їхній план - просто отримати плацдарм", - додав він.
Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.
За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе своїх воїнів із Донбасу.
Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".
Варто зауважити, що новий раунд переговорів України, Росії та США мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки американці почали операцію проти Ірану.
Сьогодні, 7 травня, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров прибув до США для зустрічі з американськими чиновниками. Там він, зокрема, обговорюватиме дипломатичний процес.