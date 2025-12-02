RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины

Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, но все цели "СВО" должны быть достигнуты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге для индийских СМИ накануне саммита России и Индии в Нью-Дели.

По словам Пескова, Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на поиск политического и дипломатического решения украинского кризиса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, ставших поводом для начала СВО.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции", - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отмечают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

Отметим, что накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину о выполнении "плана Генштаба", который предусматривает массированные удары "в ответ" по выбранным объектам.

 

Переговоры представителей США и Путина в Москве

Напомним, через несколько часов в Москве начнется встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Также в Москву отправился зять американского президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

Оба "миротворца" от США не имеют одобрения Сената и не имеют традиционного дипломатического образования, однако Трамп считает их самыми эффективными посредниками, способными, по его словам, "договориться о сделке".

Визит спецпредставителя Трампа в Москву состоится после практически двухнедельных переговоров о новом мирном плане США для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговорыПесковВойна в Украине