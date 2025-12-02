У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины

По словам Пескова, Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на поиск политического и дипломатического решения украинского кризиса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, ставших поводом для начала СВО.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции", - заявил Песков.

Таким образом в Кремле отмечают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

Отметим, что накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину о выполнении "плана Генштаба", который предусматривает массированные удары "в ответ" по выбранным объектам.