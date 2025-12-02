У Путіна перед зустріччю з Віткоффом натякнули на продовження війни проти України

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів з Україною, але всі цілі "СВО" мають бути досягнуті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дмитро Пєсков заявив на брифінгу для індійських ЗМІ напередодні саміту Росії та Індії в Нью-Делі.
За словами Пєскова, Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на пошук політичного та дипломатичного вирішення української кризи.
Разом з тим, він підкреслив, що будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.
"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.
Таким чином у Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.
Зазначимо, що напередодні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав російському диктатору Володимиру Путіну про виконання "плану Генштабу", який передбачає масовані удари "у відповідь" по обраних об'єктах.
Нагадаємо, за декілька годин у Москві розпочнеться зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпосланника американського лідера Стівена Віткоффа. Також до Москви відправився зять американського президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер.
Обидва "миротворці" від США не мають схвалення Сенату і не мають традиційної дипломатичної освіти, проте Трамп вважає їх найефективнішими посередниками, здатними, за його словами, "домовитися про угоду".
Візит спецпредставника Трампа до Москви відбудеться після практично двотижневих переговорів про новий мирний план США для України.