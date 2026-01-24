Переговоры Украины и России в Абу-Даби завершились без компромисса, - Reuters

Как пишет издание, во время переговоров Киев находится под растущим давлением США по заключению мирного соглашения, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий.

Территории - ключевой вопрос переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальный спор является центральной темой трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, пока рано делать выводы из пятничной встречи.

"Самое важное - чтобы Россия была готова закончить войну, которую она начала", - подчеркнул Зеленский, добавив, что находится в постоянном контакте с украинской делегацией.

Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали параметры завершения войны и дальнейшую логику переговорного процесса.

Контакты с США и гарантии безопасности

Переговоры в Абу-Даби состоялись после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности со стороны США уже подготовлено, и он ожидает лишь определения даты и места его подписания.

Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности от западных партнеров в случае мирного соглашения, чтобы исключить повторную агрессию со стороны России.

Российские удары и угроза гуманитарного кризиса

Переговоры проходят на фоне усиленных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины. В результате ударов в крупных городах, в частности в Киеве, фиксируют перебои с электроснабжением и отоплением в период сильных морозов.

Глава крупнейшего частного энергетического производителя Украины Максим Тимченко заявил Reuters, что ситуация приближается к гуманитарной катастрофе и что стране необходимо перемирие для прекращения атак на энергосистему. В Министерстве энергетики отметили, что система пережила самый тяжелый день с ноября 2022 года.

Донбасс как главная преграда

Москва заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но настаивает на достижении своих целей. Кремль требует, чтобы Украина передала России около 20% территории Донецкой области, которые остаются под контролем Киева.

Президент Зеленский категорически отвергает такие условия, подчеркивая, что Украина не будет уступать территории, которые Россия не смогла захватить за годы войны.

Как пишет издание, со ссылкой на российские источники,

Источник, приближенный к Кремлю, сообщил Reuters, что Москва считает, что "формула Анкориджа", которая, по словам России, была согласована между Трампом и Путиным на саммите в Аляске в августе прошлого года, предоставит России контроль над всем Донбассом и заморозит линию фронта в других районах на востоке и юге Украины.

Активы РФ и репарации

В то же время, как пишет издание, Россия предложила использовать замороженные в США активы на сумму почти 5 млрд долларов для восстановления оккупированных территорий. Украина и ее европейские союзники настаивают на выплате репараций. Комментируя эту идею, Зеленский назвал ее "чушью".