Переговоры Украины, США и РФ и ликвидация оккупантов в Курской области: новости за 25 марта

Война России против Украины: последние новости

РФ в очередной раз запускала по Украине "Шахеды". На Полтавщине двое работников предприятия ранены в результате падения обломков дронов.

На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм их позиций.

Российская армия, вероятно, получила в свое распоряжение "Панцирь-СМ-СВ". Он якобы имеет радар с дальностью обнаружения 75 км и может уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели.

ВСУ поразили место сосредоточения военных РФ в приграничье Курской области

По информации Генштаба, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях, отметили в Генштабе.

Кибератака на УЗ. В компании ответили, когда возобновят онлайн-продажу билетов

На вопрос, когда УЗ сможет продолжить предоставлять услуги по продаже билетов онлайн, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский ответил: "Не хочу давать четкой даты".

"Если люди планируют путешествовать сегодня, предлагаю еще планировать приезд в кассу. А если путешествие запланировано на завтра или дальше - рассчитываем на то, что работа онлайн-сервисов уже будет восстановлена", - сказал он.

В России заявили, что к переговорам с США "привлекут ООН и отдельные страны": реакция ОП

После переговоров в Эр-Рияде с американской стороной член российской делегации Григорий Карасин заявил, что Москва будет продолжать "полезные" переговоры с Вашингтоном по войне в Украине с "привлечением ООН и других стран".

На это отреагировали в Офисе президента Украины. По словам советника ОП Сергея Лещенко, Украина не может диктовать, кого США или Россия будут привлекать к своим переговорам, ведь это вопрос их выбора. Но он указал на потенциальные сложности, которые могут возникнуть из-за влияния России на ООН, в частности из-за ее права вето в Совете безопасности. Он предостерег, что использование этого рычага может значительно усложнить или даже заблокировать переговорный процесс.

В Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

По данным СМИ, взрыв прогремел в 08:45 вторника по местному времени на складе завода STV Group в Полечке Свитавского района. Это предприятие производит крупнокалиберные боеприпасы и занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

По предварительным данным уже известно об одном тяжело раненном, которого доставили в больницу вертолетом. Из районов вблизи места происшествия эвакуировали людей. Опасности для местных жителей нет. Несколько расположенных поблизости дорог перекрыты.

Британская разведка оценила последствия успешного удара ВСУ по России в 2025 году

По мнению британцев, удар по военной авиабазе в Энгельсе (Саратовская область, РФ) стал самым успешным для Украины в 2025 году. Таким образом, российские войска какое-то время не смогут использовать эту авиабазу для ракетных ударов по Украине.

Этот удар также подчеркивает, что российская ПВО продолжает испытывать трудности в защите своих стратегических военных объектов.

Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Саудовской Аравии

"О чем мы договорились - что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарны американской стороне за этот результат и важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной по инфраструктуре, мы этому выделили много времени. Если это тишина на море и свободное судоходство мы говорим и об инфраструктуре", - отметил глава государства.

США предложили Украине новое соглашение о недрах, вопрос АЭС там нет, - Зеленский

"Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал президент.

Директор ЦРУ: украинцы будут бороться голыми руками, если условия мира их не устроят

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подчеркнул, что украинскую армию продолжают недооценивать.

"Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут бороться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирового соглашения", - отметил он