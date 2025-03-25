Директор ЦРУ: украинцы будут сражаться голыми руками, если условия мира их не устроят
Армию Украины продолжают недооценивать в мире. Украинские воины будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать.
Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в Сенате США заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Сенатор Джерри Моран спросил у Рэтклиффа, какие риски есть для США, если Россия достигнет своих максималистических целей в рамках мирного соглашения с Украиной.
Директор ЦРУ в ответ заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас хочет завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа.
По словам Рэтклиффа, он согласен, что у России есть преимущество на поле боя, она медленно продвигается вперед.
"Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я уверен, на основании моих наблюдений, с точки зрения разведки, они будут сражаться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для крепкого мира", - добавил он.
При этом Рэтклифф заверил, что Трамп осознает опасность в случае, если Россия получит то, чего хочет. И если "переговоры будут успешными", обе стороны не достигнут своих максималистских целей.
Красные линии Украины
Напомним, ранее источники РБК-Украина рассказали, что во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Украина обозначила свои "красные линии".
В частности, Украина не может принять требования России о сокращении собственной армии.
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