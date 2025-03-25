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Поражено место сосредоточения врага. ВСУ ликвидировали десятки военных РФ в Курской области

Вторник 25 марта 2025 09:33
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Поражено место сосредоточения врага. ВСУ ликвидировали десятки военных РФ в Курской области Фото: ВСУ разрушили место сосредоточения сил РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли точный удар по месту сосредоточения сил противника в Курской области. В результате атаки были уничтожены десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области.

В результате точного удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 российских оккупантов.

Это уничтожение существенно снижает способность противника вести боевые действия в Сумской и Курской областях, которые являются важными для защиты Украины.

Летчики Воздушных Сил, а также другие составляющие сил обороны Украины, продолжают активную борьбу, нанося точечные удары по врагу, чтобы ослабить его военный потенциал и обеспечить безопасность на линии фронта.

Удары Сил обороны по РФ

Силы обороны активно наносят удары по командным пунктам российских войск, чтобы ослабить их группировку на разных направлениях. Так ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.

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