Поражено место сосредоточения врага. ВСУ ликвидировали десятки военных РФ в Курской области

ВСУ нанесли точный удар по месту сосредоточения сил противника в Курской области. В результате атаки были уничтожены десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате точного удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 российских оккупантов. Это уничтожение существенно снижает способность противника вести боевые действия в Сумской и Курской областях, которые являются важными для защиты Украины. Летчики Воздушных Сил, а также другие составляющие сил обороны Украины, продолжают активную борьбу, нанося точечные удары по врагу, чтобы ослабить его военный потенциал и обеспечить безопасность на линии фронта.