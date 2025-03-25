Армия РФ получила новую версию "Панциря": в Defense Express назвали его особенности

Российская армия, вероятно, получила в свое распоряжение "Панцирь-СМ-СВ". Он якобы имеет радар с дальностью обнаружения 75 км и может уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным Defense Express, ранее "Панцирь-СМ-СВ" появлялся только на выставках и парадах. Однако недавно его фото начали публиковать российские военкоры.

Россияне начали разрабатывать "Панцирь-СМ-СВ" еще в 2020-х годах, ведь тогда колесный "Панцирь-СМ" не заинтересовал военных. Вероятно, это связано с недостатками шасси "КамАЗ. В частности, высоким центром масс комплекса, из-за чего он порой опрокидывался на поворотах. И малой проходимостью и невозможностью сопровождать бронетехнику на марше по бездорожью.

В 2024 году россияне заявили о первом боевом применении "Панцирь-СМ-СВ" во время которого он, конечно же, "подтвердил заявленные характеристики". А уже весной 2025 года появились первые фотографии комплекса, сделанные за пределами публичных мероприятий. Однако стоит заметить, что судя по фото, "Панцирь-СМ-СВ" находится на стационарной позиции, защищенной габионами.

Кроме этого комплекс не оборудован защитой от ударных беспилотников и FPV-дронов резиновыми экранами или противокумулятивными решетками, которыми россияне активно оборудуют "Панцирь-С1". Это может свидетельствовать о том, что этот "Панцирь-СМ-СВ" находится в глубоком тылу, и защищает российские объекты от украинских дальнобойных дронов

Характеристики "Панцирь-СМ-СВ":

дальность обнаружения радаром 75 км;

максимальная дальность поражения ракетами 40 км;

способность сбивать воздушные цели на скорости 2 км/с (6 Махов);

способность сбивать баллистические ракеты.

Ранее мы писали о том, что Россия вероятно впервые использовала модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" в боевых условиях во время испытаний.