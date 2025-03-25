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Британская разведка оценила последствия самого успешного удара ВСУ по России в 2025 году

Украина, Вторник 25 марта 2025 13:32
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Британская разведка оценила последствия самого успешного удара ВСУ по России в 2025 году Фото: Удар по авиабазе в Энгельсе стал самым удачным в 2025 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Удар по военной базе в Энгельсе стал самым успешным в 2025 году. Россия какое-то не сможет использовать авиабазу для ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, в ночь с 19 на 20 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по складу боеприпасов, расположенному на российской авиабазе стратегической авиации Энгельс-2. Она расположена в 600 км от границы и используется для ударов по Украине.

По данным британской разведки, в зоне поражения находился целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, что нанесло значительный ущерб.

"Значительные потери, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе, вынудив Россию укрепить оборону и пополнить запасы боеприпасов", - говорится в сообщении.

Российские самолеты, скорее всего, также были переброшены на соседние аэродромы, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов.

"Этот удар является самым успешным ударом Украины по российскому складу боеприпасов в 2025 году и продолжает регулярные удары украинских БПЛА вглубь российской территории. Он также подчеркивает, что российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в защите своих стратегических военных объектов", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ в ночь на 20 марта нанесли удар по складу боеприпасов на авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области. На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения.

На месте некоторых зданий - воронки от взрывов. Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95.

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