Британская разведка оценила последствия самого успешного удара ВСУ по России в 2025 году

Удар по военной базе в Энгельсе стал самым успешным в 2025 году. Россия какое-то не сможет использовать авиабазу для ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, в ночь с 19 на 20 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по складу боеприпасов, расположенному на российской авиабазе стратегической авиации Энгельс-2. Она расположена в 600 км от границы и используется для ударов по Украине.

По данным британской разведки, в зоне поражения находился целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, что нанесло значительный ущерб.

"Значительные потери, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе, вынудив Россию укрепить оборону и пополнить запасы боеприпасов", - говорится в сообщении.

Российские самолеты, скорее всего, также были переброшены на соседние аэродромы, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов.

"Этот удар является самым успешным ударом Украины по российскому складу боеприпасов в 2025 году и продолжает регулярные удары украинских БПЛА вглубь российской территории. Он также подчеркивает, что российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в защите своих стратегических военных объектов", - отмечают в Минобороны Британии.