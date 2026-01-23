Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби начались, - МИД ОАЭ

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, по словам украинского президента Владимира Зеленского, на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Российская сторона заявила, что без решения вопроса территорий рассчитывать на мир в Украине не стоит. РФ подчеркнула, что продолжит воевать, пока не будет достигнуто урегулирование.

Отметим, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".

Сегодня, 23 января, Владимир Зеленский утвердил состав делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Переговорную группу Украины возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кроме того, Владимир Зеленский провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ для проведения трехсторонних переговоров с США и страной-агрессором.

Вчера, 22 января, у Зеленского прошла "позитивная встреча" с президентом США Дональдом Трампом. В целом встреча двух президентов длилась чуть больше часа.

В то же время в Кремле прошла встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. В ней участвовали помощник диктатора Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Встреча длилась 3,5 часа.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече - читайте в материале РБК-Украина.