Украина и США проведут новый раунд переговоров после встречи американцев с РФ
Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между США и Россией. Украинские официальные лица ждут результата встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.
Саудовское государственное телевидение сообщило в понедельник, что министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Саудовскую Аравию.
Это произошло на фоне активных переговоров между представителями США и России, направленных на достижение прогресса в направлении широкого прекращения огня в Украине.
Высокопоставленный чиновник Украины подтвердил агентству France-Presse (AFP), что украинские чиновники ждут дальнейшей встречи с американскими коллегами для продолжения обсуждения возможного прекращения огня.
По его словам, окончательное решение зависит от результатов текущих переговоров между США и Россией.
"Мы сейчас ждем результатов встречи между США и Россией. На основе этого мы проведем еще одну встречу с США", - сказал он.
Напомним, что накануне, делегация США на переговорах в Эр-Рияде стремится заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.
После встречи с Украиной 23 марта, США проводят переговоры с Россией 24 марта.
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ключевой темой переговоров станет так называемая "черноморская инициатива", касающаяся безопасности судоходства в Черном море.
Он также добавил, что Владимир Путин получит оперативные отчеты о ходе консультаций, а затем проведет международный телефонный разговор.
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