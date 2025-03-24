Украина и США проведут новый раунд переговоров после встречи американцев с РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между США и Россией. Украинские официальные лица ждут результата встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters .

Саудовское государственное телевидение сообщило в понедельник, что министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Саудовскую Аравию.

Это произошло на фоне активных переговоров между представителями США и России, направленных на достижение прогресса в направлении широкого прекращения огня в Украине.

Высокопоставленный чиновник Украины подтвердил агентству France-Presse (AFP), что украинские чиновники ждут дальнейшей встречи с американскими коллегами для продолжения обсуждения возможного прекращения огня.

По его словам, окончательное решение зависит от результатов текущих переговоров между США и Россией.

"Мы сейчас ждем результатов встречи между США и Россией. На основе этого мы проведем еще одну встречу с США", - сказал он.