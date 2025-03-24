В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждалась безопасность судоходства и прекращение атак на украинские порты. Также во время встречи речь шла об обмене пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко в эфире телемарафона.

Во время переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта обсуждали прекращение обстрелов украинских портов не только в Одессе.

Встреча коснулась также вопросов инфраструктуры и безопасности судоходства, в частности обсуждали обоюдное прекращение огня и возвращение украинских детей и военнопленных.

"Речь шла о взаимном прекращении огня - мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", - сказал он.

Сергей Лещенко заявил, что важной темой была безопасность украинских портов, функционирующих под угрозой обстрелов.

Речь шла о том, чтобы избежать атак на портовую инфраструктуру в Херсонской области, Николаевской области и Одессе. Лещенко отметил, что переговоры - это технический процесс, подобные встречи станут регулярными.

Также рассматривали возможность обмена военнопленными и возвращения украинских детей, которых удерживает враг.