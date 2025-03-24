В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждалась безопасность судоходства и прекращение атак на украинские порты. Также во время встречи речь шла об обмене пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко в эфире телемарафона.
Во время переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта обсуждали прекращение обстрелов украинских портов не только в Одессе.
Встреча коснулась также вопросов инфраструктуры и безопасности судоходства, в частности обсуждали обоюдное прекращение огня и возвращение украинских детей и военнопленных.
"Речь шла о взаимном прекращении огня - мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", - сказал он.
Сергей Лещенко заявил, что важной темой была безопасность украинских портов, функционирующих под угрозой обстрелов.
Речь шла о том, чтобы избежать атак на портовую инфраструктуру в Херсонской области, Николаевской области и Одессе. Лещенко отметил, что переговоры - это технический процесс, подобные встречи станут регулярными.
Также рассматривали возможность обмена военнопленными и возвращения украинских детей, которых удерживает враг.
Напомним, что переговоры между Украиной и США в Эр-Рияде, длившиеся около пяти часов, завершились конструктивной дискуссией, по словам министра обороны Рустема Умерова. Обсуждались технические аспекты, в частности вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры.
Эти переговоры проходят на фоне инициативы Трампа по всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, на который согласилась Украина, но только при условии, что и Россия примет подобный шаг.
Кроме того, в понедельник, 24 марта, представители США и России начали новый раунд переговоров. Местом встречи стал Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где накануне американцы проводили консультации с украинской стороной.