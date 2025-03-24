У Путина сделали первые заявления о новых переговорах РФ и США в Эр-Рияде
В Кремле подтвердили, что главной темой переговоров России и США в Саудовской Аравии будет черноморская инициатива. В частности это безопасность судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское информационное агентство "ТАСС".
В Кремле подтвердили, что во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде будет обсуждаться несколько ключевых вопросов, в частности безопасность судоходства в Черном море.
Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину немедленно доложат о результатах консультаций между сторонами.
Кроме того, Песков отметил, что черноморская инициатива станет основной темой сегодняшних переговоров.
Также США имеют возможность отслеживания выполнения договоренности по недопущению ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что позволит сделать соответствующие выводы.
Важным аспектом является и предстоящий международный телефонный разговор Владимира Путина, который он проведет во второй половине дня. Также были обсуждены сроки визита Ким Чен Ына в Россию, которые будут согласованы по дипломатическим каналам.
Встреча США и РФ
Как стало известно накануне, делегация США на переговорах в Эр-Рияде стремится заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.
После встречи с Украиной 23 марта, США проводят переговоры с Россией 24 марта.
Ожидается, что стороны обсудят "линию контроля" и меры по укреплению доверия, включая вопрос возвращения украденных Россией украинских детей. Американскую делегацию возглавляют Эндрю Пик и Майкл Антон, а от России участие в переговорах будут принимать Григорий Карасин и Сергей Беседа.