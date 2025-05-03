"Они должны остановиться": США выдвинули жесткие условия Ирану по ядерной сделке
Иран заявляет о своем праве на ядерный цикл, США требуют полной капитуляции в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет дальнего радиуса действия, а также позволить американским инспекторам посещать ядерные объекты.
По словам главы американской дипломатии, ключевыми условиями для достижения соглашения является полный отказ Тегерана от поддержки террористических организаций, в частности хуситов в Йемене, сворачивание ракетной программы и прекращение любого обогащения урана на своей территории.
Он также отметил, что Иран должен импортировать ядерное топливо, необходимое для мирной энергетики, а не производить его самостоятельно.
"Если вы можете обогащать уран до уровня 3,67%, вам нужно всего несколько недель, чтобы достичь 20%, затем 60%, и в конце концов 80 или 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Все страны, которые имеют программы по обогащению урана, уже обладают ядерным оружием", - отметил Рубио.
Он подчеркнул, что будущий инспекционный режим должен включать участие американских специалистов и предусматривать доступ ко всем объектам Ирана, включая военные.
Жесткая бескомпромиссность
В ответ на это министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не откажется от своих законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, Иран, как одна из стран-основательниц Договора, имеет право на полный цикл производства ядерного топлива.
"Повторение ложных утверждений, не меняет реальности. Есть ряд государств, которые являются членами ДНЯО, осуществляют обогащение урана и одновременно полностью отказались от ядерного оружия. Максималистские требования и угрожающая риторика лишь снижают шансы на успех", - отметил Аракчи.
Он отметил, что достижение стабильной и долговременной сделки остается возможным при наличии политической воли и справедливого подхода со стороны Соединенных Штатов.
Переговоры США и Ирана по ядерной сделке
После вступления в должность президента США, Дональд Трамп усилил усилия по заключению новой ядерной сделки с Ираном.
В начале марта он направил письмо верховному лидеру страны аятоли Али Хаменеи с предложением нового соглашения. В случае отказа Трамп пригрозил масштабными ударами по ядерным объектам страны.
Сначала Хаменеи отказался от переговоров, заявив, что не намерен вести диалог с «высокомерными странами», но впоследствии согласился на переговоры с Вашингтоном.
В конце апреля США и Иран провели "серьезные и продуктивные" переговоры в Омане.
Накануне встречи, Арагчи предложил США т.н. "промежуточное" соглашение, однако американская сторона не поддержала этот вариант.
По словам иранского чиновника, запланированный на субботу, 3 мая, в Риме четвертый раунд переговоров, был отложен. Новая дата встречи будет зависеть от позиции США.
Тем временем Вашингтон продолжает давить на Тегеран. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены. Любая страна или компания, которая нарушит эти требования, будет подвергнута вторичным санкциям.
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