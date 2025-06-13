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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения

Пятница 13 июня 2025 13:29
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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа в социальной сети Truth.

Как отметил Трамп, он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

"Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Сейчас они все мертвы, и ситуация будет только ухудшаться! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими", - добавил он.

Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, чтобы "спасти то", что когда-то было известно как Иранская империя.

"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, перед тем, как будет поздно", - заявил Трамп.

Израиль атаковал Иран

В 2025-м США и Иран начали серию посредственных переговоров о статусе иранской программы обогащения урана. Вашингтон требовал ее полной остановки, а Тегеран готовил встречное предложение. В конце концов прогресс в диалоге затормозился.

В ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана. Во время атаки был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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