Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения

Иран должен заключить соглашение, если желает избежать следующих запланированных атак Израиля, которые будут еще более жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа в социальной сети Truth .

Как отметил Трамп, он давал Ирану шанс заключить соглашение и призвал Тегеран "просто сделать это". В то же время угрожал тем, что Штаты производят "лучшее и самое смертоносное" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

"Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Сейчас они все мертвы, и ситуация будет только ухудшаться! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими", - добавил он.

Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, чтобы "спасти то", что когда-то было известно как Иранская империя.

"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, перед тем, как будет поздно", - заявил Трамп.