Трамп похвастался после ударов Израиля: иранцы сами мне звонят
После серии мощных ударов со стороны Израиля представители Ирана якобы сами начали искать новые пути для переговоров по ядерной сделке.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Сегодня журналисты издания спросили Трампа, считает ли он, что переговоры с Ираном по его ядерной программе могут продолжаться.
"Они потеряли возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - сказал он.
Однако, на вопрос, почему, по его мнению, Иран захочет заключить сделку сейчас, после израильских ударов, Трамп отметил, что иранцы сами обращаются к нему с таким предложением.
"Они звонят мне, чтобы я выступил", - сказал Трамп.
Однако, когда его попросили назвать того, кто именно звонил, он уклонился от прямого ответа.
"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы", - пояснил он.
Кроме того, издание отметило, что Трамп, вероятно, был доволен тем, как Израиль осуществил удары.
"У них было лучшее оборудование в мире, то есть американское", - отметил президент.
Отметим, что ранее Трамп уже заявил, что Иран, вероятно, получит второй шанс в отношении ядерного соглашения.
Израиль атаковал Иран
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал массированную операцию "Львиный народ" по территории Ирана. Под удар попали военные и ядерные объекты, в частности объект по обогащению урана вблизи Натанза.
Подробнее о сегодняшней ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также он подчеркнул, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Однако политтехнолог Тарас Загородний в комментарии РБК-Украина отметил, что распространенные в соцсетях утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ложными.
По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Более того, сегодня под вечер стало известно, что США перебрасывают войска на Ближний Восток.
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