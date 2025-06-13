Трамп похвастался после ударов Израиля: иранцы сами мне звонят

После серии мощных ударов со стороны Израиля представители Ирана якобы сами начали искать новые пути для переговоров по ядерной сделке.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Сегодня журналисты издания спросили Трампа, считает ли он, что переговоры с Ираном по его ядерной программе могут продолжаться.

"Они потеряли возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - сказал он.

Однако, на вопрос, почему, по его мнению, Иран захочет заключить сделку сейчас, после израильских ударов, Трамп отметил, что иранцы сами обращаются к нему с таким предложением.

"Они звонят мне, чтобы я выступил", - сказал Трамп.

Однако, когда его попросили назвать того, кто именно звонил, он уклонился от прямого ответа.

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы", - пояснил он.

Кроме того, издание отметило, что Трамп, вероятно, был доволен тем, как Израиль осуществил удары.