В Иране заявили, что страна не откажется от своих ядерных прав

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если цель США состоит в том, чтобы лишить Иран его "ядерных прав", то Тегеран никогда не отступит от этих прав.

Агенство отмечает, что Аракчи выступил с давлением в Дохе в субботу, то есть - за день до очередного раунда запланированных ядерных переговоров между Ираном и США в Омане.

"Если цель переговоров - лишить Иран его ядерных прав, я четко заявляю, что Иран не отступит ни от одного из своих прав", - цитируют главу МИД Ирана СМИ.

Ранее Тегеран неоднократно заявлял, что его право на обогащение урана не подлежит обсуждению, исключив требование "нулевого обогащения" со стороны некоторых официальных лиц США.

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью в пятницу, что иранские "объекты по обогащению урана должны быть демонтированы" в рамках любого соглашения с Соединенными Штатами.

Агенство напоминает, что президент США Дональд Трамп, который вывел Вашингтон из соглашения 2015 года между Тегераном и мировыми державами, призванного ограничить его ядерную деятельность, пригрозил бомбить страну, если не будет достигнуто новое соглашение для урегулирования давнего неразрешенного спора.

Западные страны утверждают, что ядерная программа Ирана, которую Тегеран ускорил после выхода США из соглашения 2015 года, направлена на производство оружия, тогда как Иран настаивает, что она преследует исключительно мирные цели.

"В своих непрямых переговорах с Соединенными Штатами Иран подчеркивает свое право на мирное использование ядерной энергии и четко заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия. Иран продолжает переговоры в духе доброй воли, и если целью этих переговоров является обеспечение неприобретения ядерного оружия, соглашение возможно. Однако если целью является ограничение ядерных прав Ирана, Иран никогда не отступит от своих прав", - добавил Аракчи.