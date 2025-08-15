RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Переговоры с Россией могут быть продуктивными только после наступления перемирия - МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины, а переговоры могут быть результативными только после прекращения огня.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: "никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы".

"Однако Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает построить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она стремится задушить нашу свободу", - отметил Сибига.

Министр добавил, что "единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма".

По его мнению, именно "благодаря общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в городе Анкоридж, штат Аляска.

Лидеры обсудят прекращение огня и предварительно очертят вероятные сценарии завершения войны Украины с Россией.

По данным СМИ, во время саммита Путин может предложить Трампу официально признать территорией РФ Донецкую и Луганскую области, а в обмен вывести войска из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

Однако президент Зеленский отрицает вероятность воплощения такого сценария в жизнь.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.

Президент США заявил, что вероятность провала переговоров с Путиным составляет 25%. Если встреча не будет иметь результата, Трамп готов ввести санкции против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига