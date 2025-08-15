Переговори з Росією можуть бути продуктивними лише після настання перемир'я - МЗС

Очільник МЗС підкреслив, що позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: "ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці".

"Однак Росія вбачає свою мету у веденні війни. Росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу", - зазначив Сибіга.

Міністр додав, що "єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм".

На його думку, саме "завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".