Переговори з Росією можуть бути продуктивними лише після настання перемир'я - МЗС

Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України, а переговори можуть бути результативними лише після припинення вогню.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, написав на своїй сторінці у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очільник МЗС підкреслив, що позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: "ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці".
"Однак Росія вбачає свою мету у веденні війни. Росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу", - зазначив Сибіга.
Міністр додав, що "єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм".
На його думку, саме "завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".
В п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у місті Анкорідж, штат Аляска.
Лідери обговорять припинення вогню та попередньо окреслять імовірні сценарії завершення війни України з Росією.
За даними ЗМІ, під час саміту Путін може запропонувати Трампу офіційно визнати територією РФ Донецьку та Луганську області, а в обмін вивести війська з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
Однак президент Зеленський заперечив імовірність втілення такого сценарію в життя.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що Трамп не буде нав'язувати Україні мирну угоду з Росією.
Президент США заявив, що вірогідність провалу переговорів з Путіним становлять 25%. Якщо зустріч не матиме результату, Трамп готовий запровадити санкції проти Росії.