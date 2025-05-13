Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе

Указ о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным не распространяется на президента Украины. Поэтому диалог с главой Кремля возможен.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.

Почему был принят указ

По словам Зеленского, слухи о том, что он не может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным из-за соответствующего указа - это нарративы РФ.

Президент объяснил, что такой указ он подписал в то время, когда Украина получила много ультиматумов от Путина.

"Это началось с того, как люди господина Медведчука (Виктора Медведчука - ред.), Новинский (Сергей Новинский - ред.), лично... представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и т.д., как куда мне надо бежать, иначе что меня не будет, моей семьи", - добавил он.

Глава государства рассказал, что именно все эти люди говорили с Путиным и пытались представлять интересы Украины. И поэтому, чтобы не было сепаратизма, он подписал такой указ.

Зеленский может говорить с Путиным

Зеленский уточнил, что своим указом он фактически подтвердил то, о чем и так идет речь в Конституции - никто, кроме президента, не может вести переговоры насчет суверенитета и территориальной целостности Украины с лидером России и других стран.

"Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить - это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю", - добавил он.