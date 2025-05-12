Запрет на переговоры с Путиным уже не действует? Politico узнало позицию Киева

Президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на указ о запрете такого диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным, который был подписан в 2022 году, был нацелен на то, чтобы помешать украинским политикам вести неофициальные переговоры с Россией.

"В то время говорилось, что говорить с Путиным невозможно. Сейчас - говорить с Путиным возможно. Президент решает, когда и с кем он должен говорить в нужный момент. Ни слова о запрете", - подчеркнул собеседник Politico.

Издание утверждает, что все еще неясно, поедет ли Зеленский в Турцию на возможную встречу с Путиным.

"Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции от россиян", - отметил источник журналистов.