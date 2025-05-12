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Запрет на переговоры с Путиным уже не действует? Politico узнало позицию Киева

Понедельник 12 мая 2025 18:58
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Запрет на переговоры с Путиным уже не действует? Politico узнало позицию Киева Фото: президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на указ о запрете такого диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным, который был подписан в 2022 году, был нацелен на то, чтобы помешать украинским политикам вести неофициальные переговоры с Россией.

"В то время говорилось, что говорить с Путиным невозможно. Сейчас - говорить с Путиным возможно. Президент решает, когда и с кем он должен говорить в нужный момент. Ни слова о запрете", - подчеркнул собеседник Politico.

Издание утверждает, что все еще неясно, поедет ли Зеленский в Турцию на возможную встречу с Путиным.

"Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции от россиян", - отметил источник журналистов.

Указ Зеленского

Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно решению СНБО, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным были признаны "невозможными".

Еще в январе 2025 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что Украина не отказывалась от своего решения запретить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Но вчера, 11 мая, глава Кремля предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле уже в четверг, 15 мая. В ответ Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично и будет ждать там российского диктатора.

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