Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

Чому було ухвалено указ

За словами Зеленського, чутки про те, що він не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним через відповідний указ - це наративи РФ.

Президент пояснив, що такий указ він підписав у той час, коли Україна отримала багато ультиматумів від Путіна.

"Це почалося з того, як люди пана Медведчука (Віктора Медведчука - ред.), Новинський (Сергій Новинський - ред.), особисто... представляли інтереси Путіна, говорячи безпосередньо зі мною, телефоном, у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як куди мені треба тікати, інакше що мене не буде, моєї сім'ї", - додав він.

Глава держави розповів, що саме всі ці люди говорили з Путіним і намагалися представляти інтереси України. І тому, щоб не було сепаратизму, він підписав такий указ.

Зеленський може говорити з Путіним

Зеленський уточнив, що своїм указом він фактично підтвердив те, про що і так ідеться в Конституції, - ніхто, крім президента, не може вести переговори щодо суверенітету і територіальної цілісності України з лідером Росії та інших країн.

"Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати - це наратив виключно РФ. Я собі не можу і нічого не забороняю", - додав він.