Переговоры не работают? Мерц объяснил, при каких условиях завершится война в Украине

Мерц, комментируя переговоры с Россией, напомнил о том, как "премьер-министр из ЕС" (речь о премьере Венгрии Викторе Орбане) поехал в Москву на мирные переговоры без мандата и ничего не добился. Уже через неделю Украина подверглась одной из самых тяжелых атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

"Поэтому если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но, как вы можете видеть по американской стороне, Россия пока не готова к серьезным переговорам", - уточнил канцлер.

Он отметил, что война в Украине "закончится только тогда, когда Россия будет по крайней мере экономически, а возможно и военным образом, истощена". По его мнению, этот момент уже приближается.

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до точки, когда они не увидят для себя дальнейших преимуществ в продолжении этой ужасной войны", - сказал Мерц.