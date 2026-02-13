Переговори не працюють? Мерц пояснив, за яких умов завершиться війна в Україні

Мерц, коментуючи переговори з Росією, нагадав про те, як "прем'єр-міністр з ЄС" (ідеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана) поїхав до Москви на мирні переговори без мандата і нічого не домігся. Вже через тиждень Україна зазнала однієї з найважчих атак РФ на цивільну інфраструктуру.

"Тому якщо є сенс говорити, ми готові говорити. Але, як ви можете бачити по американській стороні, Росія поки що не готова до серйозних переговорів", - уточнив канцлер.

Він зазначив, що війна в Україні "закінчиться тільки тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а можливо і військово, виснажена". На його думку, цей момент уже наближається.

"Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до точки, коли вони не побачать для себе подальших переваг у продовженні цієї жахливої війни", - сказав Мерц.