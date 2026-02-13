ua en ru
Переговоры не работают? Мерц объяснил, при каких условиях завершится война в Украине

Мюнхен, Пятница 13 февраля 2026 16:38
UA EN RU
Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятнее всего, не настроена на серьезные переговоры о мире с Украиной. Поэтому агрессора нужно "дожать".

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам

Мерц, комментируя переговоры с Россией, напомнил о том, как "премьер-министр из ЕС" (речь о премьере Венгрии Викторе Орбане) поехал в Москву на мирные переговоры без мандата и ничего не добился. Уже через неделю Украина подверглась одной из самых тяжелых атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

"Поэтому если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но, как вы можете видеть по американской стороне, Россия пока не готова к серьезным переговорам", - уточнил канцлер.

Он отметил, что война в Украине "закончится только тогда, когда Россия будет по крайней мере экономически, а возможно и военным образом, истощена". По его мнению, этот момент уже приближается.

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до точки, когда они не увидят для себя дальнейших преимуществ в продолжении этой ужасной войны", - сказал Мерц.

Переговоры Украины, России и США

Напомним, за последний месяц Украина, Россия и США провели два раунда мирных переговоров.

Главным результатом стал обмен пленными между Украиной и Россией, который прошел после 5-месячной паузы.

При этом завершать войну Москва пока не хочет. По информации росСМИ, в ходе переговоров российские чиновники выдвинули новый ультиматум - они хотят, чтобы стороны переговоров признали Донецкую область российской на юридическом уровне.

Вчера, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он скорее откажется от сделки, чем навяжет украинцам плохую.

