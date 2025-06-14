Переговоры после 22 июня? Путин поздравил Трампа и сделал неожиданное заявление об Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС .

Между тем Трамп в очередной раз подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта в Украине.

Кроме того, российский диктатор подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

В частности во время разговора Путин поздравил американского президента с днем рождения.

Помощник диктатора Юрий Ушаков рассказал, что разговор между Трампом и Путиным длился 50 минут и был "полезным".

Отметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Путин в конце концов обманет Трампа относительно намерений на завершение войны в Украине.

Стоит отметить, что ранее этой весной Трампа все же смогли убедить, что Путин "водит его за нос". Более того, после нескольких активных обстрелов Украины президент США даже заявил, что Путин - сошел с ума.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что его американский коллега Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин обманывал его.

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