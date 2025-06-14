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Переговори після 22 червня? Путін привітав Трампа і зробив несподівану заяву про Україну

Росія, Субота 14 червня 2025 19:27
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Переговори після 22 червня? Путін привітав Трампа і зробив несподівану заяву про Україну Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

Помічник диктатора Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та Путіним тривала 50 хвилин і була "корисною".

Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження.

Крім того, російський диктатор підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

Тим часом Трамп вкотре підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

Зазначимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Путін врешті-решт обдурить Трампа щодо намірів на завершення війни в Україні.

Варто відзначити, що раніше цієї весни Трампа все ж змогли переконати, що Путін "водить його за ніс". Ба більше, після кількох активних обстрілів України президент США навіть заявив, що Путін - збожеволів.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон також зауважив, що його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.

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Дональд Трамп Війна Росії проти України
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