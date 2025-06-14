Путин в конце концов обманет Трампа и это увидит весь мир, - Зеленский
Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вызывают много вопросов. Однако Кремль до сих пор не намерен завершать войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.
"Я считаю, что очень теплая беседа между этими командами (Трампа и Путина, - ред.). И я не считаю, что я могу сказать президенту Трампу, как вести диалог. Он президент, которого избрала США. Он может делать то, что хочет. Но моя позиция всегда была, это двусторонние их отношения, но я считаю, что Путин не хочет закончить войну. И в конце концов он обманет Трампа. Вы увидите это. Все, весь мир это увидит", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что российский диктатор готов к каким-то шагам деэскалации только, если будет под сильным давлением.
"По-другому, никак. И поэтому я не знаю, о чем они говорят между собой. Но меня интересует как президента, именно вопрос Украины. Я считаю, что говорить об Украине без Украины неправильно. Говорить об Украине и решать какие-то вопросы без нас, я считаю, что это несправедливо", - подытожил президент.
Трамп знает, что Путин его обманывает?
Напомним, что Трамп надеялся на скорое завершение войны в Украине, однако сейчас он понял, что одним разговором завершить войну не получится. Как сообщают СМИ, с каждым днем без продвижения к миру в Украине со стороны Москвы, Трамп становится все больше раздражен.
Заметим, ранее мы уже писали, что этой весной Трампа все же смогли убедить, что Путин "водит его за нос".
Более того, после нескольких активных обстрелов Украины президент США даже заявил, что Путин - сошел с ума.
"С ним (Путиным, - ред.) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - заявил Трамп.
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что по его мнению, его американский коллега Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин обманывал его.
Отметим также, что еще в конце мая Трамп давал дедлайн для Путина. Тогда американский президент подчеркнул, что через две недели будет понимать, пытается ли российский диктатор Путин обмануть его о прекращении войны.
Однако, две недели уже прошло, а реакции до сих пор нет.
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