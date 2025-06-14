Путин в конце концов обманет Трампа и это увидит весь мир, - Зеленский

Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вызывают много вопросов. Однако Кремль до сих пор не намерен завершать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.