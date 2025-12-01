Переговоры в Майами и рекордная атака на Киев и область: новости за выходные

Делегации Украины и США провели встречу касательно плана по завершению войны, а Россия устроила самый масштабный обстрел Киева и Киевской области.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Делегации Украины и США завершили переговоры по мирному плану во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщили, что встреча была продуктивной.
Рубио отметил, что идет подготовка страны не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.
В ночь на 29 ноября российские террористы запустили на Киев дроны, баллистику и крылатые ракеты. Эта вражеская атака стала самой масштабной за все время войны.
Повреждения зафиксировали в семи районах. Известно о десятках пострадавших, многие из них находятся в больницах. Также есть погибшие.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Соответствующий приказ главы государства был обнародован на официальном сайте президента.
Перед этим стало известно, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после обысков НАБУ и САП у него дома.
Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.
Уиткофф фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.
Глава Минобороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение.
В Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.
На 274-метровом танкере произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.
Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции.