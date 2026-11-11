Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России

Что известно на этот момент:

(Обновлено 10:52). Киев отверг новое предложение США по пересмотру границ, которое могло бы разблокировать мирное урегулирование с Россией, пишет The Telegraph.

По данным издания, представители Дональда Трампа предложили территориальный компромисс. Он позволил бы России заявить о полном контроле над линией фронта на Донбассе без передачи Киевом городов, которые сейчас удерживают Силы обороны Украины.

Однако украинская сторона отвергла эту идею.

(Обновлено 10:50). Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби посвятят территориальному вопросу, пишет Politico

По данным издания, США хотят увязать мирное соглашение по Украине с пересмотром архитектуры безопасности Европы - давним требованием России.

Politico отмечает, что американские посланники Кушнер и Уиткофф уверены в необходимости привлечь Европу к переговорам между Украиной и Россией.

Союзники Украины готовы обсуждать более широкий пересмотр европейской системы безопасности, чтобы побудить Москву к встречным шагам и продвинуться в мирных переговорах.

В то же время, европейские страны настаивают на правильной последовательности: сначала мирное соглашение по Украине, а уже потом - договоренности о региональной архитектуре безопасности.

(Обновлено 10:38). В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, США и России.

"Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами", - сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

(Обновлено 09:39). Украина стремится получать финансирование на содержание 800-тысячной армии как минимум в течение 10 лет после завершения войны, сообщает издание AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Это необходимо, чтобы защититься от возможной будущей агрессии России.

Также после встречи с участием Украины, США, европейских стран и НАТО стороны подтвердили общую приверженность формированию послевоенной архитектуры европейской безопасности.

Чего ожидают от второго дня переговоров

По информации источников РБК-Украина, во второй день переговоров стороны обсудят возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.

По данным российских СМИ, начало встречи намечено на 10:00 (по киевскому времени).

В западных медиа появилась информация, что после встреч в Абу-Даби Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву, а затем в Киев.

Как прошел первый день переговоров

Первый день переговоров в Абу-Даби прошел во вторник, 10 ноября. Встреча продолжалась около 4,5 часа. По ее итогам стороны подтвердили, что продолжат работу на следующий день (что происходило в 1-й день переговоров РБК-Украина рассказывало в отдельном материале).

Официальных подробных комментариев от участников встречи не было. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и достаточно содержательными, заметив, что с россиянами договариваться сложно. Он рассказал, что получил отчет украинской переговорной группы.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который не принимал участия во встрече, также охарактеризовал переговоры как очень продуктивные, но подчеркнул, что впереди еще много работы.

Среди американских участников встречи комментарий для прессы дал Джаред Кушнер. По его словам, российский диктатор Владимир Путин "готов к миру в надлежащих условиях".

По информации источника РБК-Украина, основными темами первого дня переговоров были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Украины, Европы и России.

Также стороны обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными. По словам Зеленского, речь идет о вариантах обмена в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Отдельно российская сторона поднимала территориальный вопрос. Зеленский подчеркнул, что подобные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств.

По данным РБК-Украина, российская делегация также упоминала предложения Москвы по изменению европейской архитектуры безопасности, которые Путин продвигал во время переговоров с тогдашним президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года.

Тогда Россия требовала, в частности, отказа от дальнейшего расширения НАТО, сокращения военного присутствия союзников в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, а также ограничения военного сотрудничества с постсоветскими государствами вне НАТО, включая Украину.

По словам собеседника, россияне связывали начало войны с тем, что администрация Байдена не согласилась на эти требования. В то же время американская сторона пыталась понять, чего именно опасается Москва и зачем ей нужны гарантии безопасности.

Участвует ли Европа в переговорах

В первый день переговоров еще перед трехсторонней встречей украинская делегация провела отдельные консультации с представителями США, ЕС, НАТО и европейских стран, чтобы согласовать общие позиции с партнерами.

В частности, в координационных встречах приняли участие представители формата E4 - Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также Евросоюза и НАТО.

От Великобритании - советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, Германии - советник канцлера по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, Франции - дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, Италии - советник премьер-министра Фабрицио Саджио.

Евросоюз представляют руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляен Бьорн Зайберт и советница президента Евросовета Анна-Мария Бура. От НАТО присоединился директор Офиса генсека Джефри ван Леувен.

После консультаций с партнерами прошли трехсторонние переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций.

Впрочем, вопрос участия европейских представителей в самом переговорном процессе с РФ остается открытым.

По словам Зеленского, Европа должна до конца ноября определиться, кто будет представлять ее на переговорах по завершению войны. Он подчеркнул, что желательно принять это решение во время встречи коалиции желающих 19 ноября в Германии.

В то же время премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отказалась представлять Европу в переговорах с Россией. По ее мнению, участие в них должны принимать именно европейские институты.

Москва же выступает против привлечения Евросоюза к переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцы якобы "стремятся только выиграть время для Украины", и предложил им "остаться в гостинице" в Абу-Даби.

США, по информации Politico, настаивают на том, чтобы ЕС получил место за переговорным столом. Среди возможных кандидатов на роль европейского представителя ранее называли президента Финляндии Александра Стубба. Незадолго до переговоров он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере звонили Путину.

Состав делегаций Украины, США и РФ

Напомним, украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, а также его спецпосланник Джаред Кушнер.

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. В нее также вошли начальник ГРУ Игорь Костюков, представители Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский и Александр Зорин, представители ФСБ, в частности Дмитрий Минаев и Алексей Комков, заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков и т. д.