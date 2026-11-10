Европа должна определиться с представителем на мирные переговоры до конца ноября, - Зеленский

Украина стремится привлечь представителей стран Европы к переговорам об окончании войны. К концу ноября станет известно, кто получит переговорный мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге, передает Офис президента.

Представитель Европы на переговорах

По словам Зеленского, роль Европы в переговорах об окончании войны РФ против Украины очень важна.

"Мы хотели привлечь Европу, европейцев, потому что война идет в Европе. И в конце концов, мы увидим, кто предоставит гарантии безопасности и какой бизнес придет для реконструкции. Так что именно поэтому место Европы абсолютно очень важно. Поэтому мы над этим работали", - заверил президент.

Он уточнил, что подразумевает европейцев на разных уровнях.

"Послушайте, европейцы - не один лидер, не одна страна. Но это нормально. Я имею в виду, что мы с этим согласны. Проблема в том, что сейчас роль Европы ближе к январю будет все более и более важной", - говорит Зеленский.

По его мнению, важно, чтобы Европа вела диалог непосредственно с Украиной по поводу того, кто будет представителем на мирных переговорах.

"Лучше, чтобы они разговаривали с нами, вели диалог, а не просто ждали от нас, чтобы мы приняли, кто будет представлять Европу", - отметил президент.

Когда нужно определиться

Зеленский добавил, что выбрать представителя от Европы нужно не позже конца ноября.

"Нам нужно принять решение о том, кто будет представлять Европу на переговорах, и это будет лучше, потому что они получат мандат на переговоры - мандат от всей Европы", - говорит он.

По словам Зеленского, каждый голос будет очень важным и решающим.

"Но эти голоса дадут мандат на переговоры группе: одному человеку, двум, трем или группе лиц", - отметил президент.

Зеленский добавил, что очень важно для Украины, когда есть единство в НАТО и ЕС. Кроме того, есть "Коалиция желающих", в которую входят не только страны Европы.

"Вот почему я считаю это важным, и я надеюсь, что не позже конца ноября или, даже лучше, в Германии 19 ноября это решится (выбор представителя Европы с мандатом на мирные переговоры - ред.)", - уверен президент.